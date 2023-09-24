كأس الاتحاد الآسيوي.. الزوراء يوافق على استضافة النجمة اللبناني ذهاباً وإياباً في البصرة

شفق نيوز ة/ اعلنت ادارة نادي الزوراء، يوم الأحد، موافقتها على اقامة مباراة الذهاب والاياب مع نادي النجمة اللبناني في البصرة بعد الطلب الرسمي الذي تقدمت به ادارة النادي اللبناني ضمن بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.وقال عضو ادارة النادي مشرف الفريق عبد الكريم عبد الرزاق لوكالة شفق نيوز، إن "الادارة عقدت اجتماعاً استثنائياً لمداولة طلب نادي النجمة لإقامة مباراتي الذهاب والإياب معاً في العراق وقررت الموافقة رسمياً على استضافة المباراتين في ملعب البصرة الدولي".

واضاف ان "ادارة الزوراء اتصلت بالنادي اللبناني وأكدت موافقتها الرسمية، لكنها طلبت من ادارة نادي النجمة استحصال موافقة الاتحاد الاسيوي لتتم التحضيرات ، وإرسال نسخ من جوازات الوفد اللبناني مبكراً لتهيئة تأشيرات الدخول الى العراق لمباراتين"، مبينا ان "الاتحاد اللبناني أكد بأنه سيخاطب الاتحاد الآسيوي على الفور لحصول الموافقات الاصولية".

وأوقعت القرعة فريق الزوراء على رأس المجموعة الثالثة الى جانب الرفاع البحريني والنجمة اللبناني والعربي الكويتي.

وكان فريق نادي الزوراء خسر أمام العربي الكويتي في مستهل مشواره في بطولة كاس الاتحاد الاسيوي في بنتيجة 2-1.