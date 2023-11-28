كأس الاتحاد الاسيوي.. الكهرباء العراقي في ضيافة الكويتي اليوم الثلاثاء

شفق نيوز/ يواجه فريق نادي الكهرباء اليوم الثلاثاء، مستضيفه الكويت الكويتي في ملعب جابر الأحمد في الكويت عند الساعة السابعة مساءً ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ويسعى فريق الكهرباء إلى تحقيق الفوز للانفراد بصدارة المجموعة برصيد 7 نقاط بينما يأتي الوحدات الأردني ثانياً برصيد 6 نقاط بالتساوي بذات النقاط مع الكويت الكويتي، في حين يتذيل اتحاد أهلي حلب ترتيب المجموعة بنقطتين فقط.

وفي حال فوز الكهرباء سينفرد بالصدارة برصيد عشرة نقاط أما في حال الخسارة فإن الكويت الكويتي سيكون في صدارة المجموعة الثانية.

وكان فريق الكهرباء العراقي استقر بصدارة المجموعة الثانية ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي بعد فوزه على الوحدات الاردني 3-1 في المباراة التي احتضنها ملعب البصرة الدولي ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وقد استفاد الكهرباء من تعادل الكويت الكويتي مع ضيفه اتحاد أهلي حلب السوري 1-1 في المباراة التي جرت بذات التوقيت على استاد الكويت الوطني.

وتعادل فريق نادي الكهرباء العراقي مع ضيفه فريق نادي الكويت الكويتي من دون أهداف، في المباراة التي جرت في ملعب البصرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

يذكر أن مشاركة الكهرباء في بطولة الآسيوية كروية تعد الأولى في مشواره منذ التأسيس، ليُعد ثامن فريق عراقي يشارك في بطولات كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.