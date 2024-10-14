"كيك بوكسينغ" العراق يحصل على 28 وساماً ملونا في بطولة آسيا

شفق نيوز/ حصل منتخب العراق للكيك بوكسينغ 28 وساما ملونا في بطولة آسيا التي ضيفتها العاصمة كمبوديا بمشاركة (20) منتخباً اسيوياً.

وحقق العراق 28 وساماً بواقع، 7 أوسمة ذهبية و10 فضية و11 نحاسيا.

وقال قاسم الواسطي رئيس الاتحاد العراقي للكيك بوكسينغ لوكالة شفق نيوز؛ ان "البطولة تعد من أقوى البطولات التي تقام على مستوى القارة الآسيوية، شاركت فيها دول متقدمة تمتلك لاعبين أبطال على مستوى العالم".

واضاف ان "لاعبينا تمكنوا من الفوز على أبطال آسيا والعالم ، لافتاً ان رئيس الاتحاد الدولي بالكيك بوكسينغ روي بيكر أشاد بالمستوى الرائع الذي ظهر عليه ابطالنا في هذا المحفل الآسيوي الكبير".