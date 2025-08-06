كويه يُتوّج بلقب بطل الدوري الممتاز لكرة اليد

شفق نيوز- بغداد

اختُتمت يوم الأربعاء، منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة اليد للموسم 2024 - 2025، بتتويج فريق كويه بطلاً للدوري بعد فوزه على صلاح الدين بنتيجة 24-19.

وتأهل فريق كويه، كأول فرق الدرجة الممتازة، وصلاح الدين بالوصافة، إلى دوري النخبة العراقي لكرة اليد رسمياً، بغض النظر عن نتيجة مباراة اليوم.

وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، فاز فريق السنية على المعلمين بنتيجة 28-22، وبهذا الفوز حصل السنية على المركز الثالث، وجاء المعلمين رابعاً.

وأُقيمت المباراتان مساء اليوم في قاعة نادي الجيش المغلقة للألعاب الرياضية في العاصمة بغداد.

وكان فريقا القاسم والناصرية قد انسحبا من الموسم السابق من دوري النخبة، وتم اعتبارهما هابطَين إلى الدرجة الممتازة في الموسم المقبل.