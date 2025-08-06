كويه يتوج بلقب سباق المتقدمين لدوري أندية العراق بالدراجات

شفق نيوز- دهوك

وضع نادي كويه حداً لهيمنة الصناعة على لقب دوري أندية العراق للدراجات لفئة المتقدمين، بعد أن تفوق عليه في منافسات اليوم الثالث للمرحلة الرابعة والأخيرة لدوري أندية اللعبة.

واختتمت البطولة، اليوم الأربعاء، في محافظة دهوك، وبمشاركة 20 ناديًا يمثلون أندية العاصمة بغداد وبقية المحافظات الأخرى.

وحقق نادي كويه المركز الأول فرقياً في سباق فردي عام لمسافة 150 كم، وحل نادي الصناعة في المركز الثاني، تلاه نادي الحشد الشعبي ثالثاً.

وأحرز لاعب نادي كويه محمد محمد علي المركز الأول في سباق فردي عام لمسافة 150 كم، وحل ثانياً زميله سربست عبد الله عيسى، وكان المركز الثالث من نصيب لاعب نادي الصناعة أحمد مهند عبد الأمير.