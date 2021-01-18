"كوني سوق الشيوخ".. طموح لتمثيل العراق واحراز لقب الهداف

شفق نيوز/ لعب لأندية الفرات في محافظة ذي قار جنوبي العراق، وانتقل للاحتراف في الكرخ الذي اعاره الى نفط الوسط، إلا أن الغاء الدوري للموسم الماضي جعله يعجل بانتقاله بشكل نهائي الى النجف، إنه احمد لفتة (25 عاماً) برز مهاجم في الدوري العراقي للموسم الحالي والذي لفت الانظار اليه في الجولات الثلاثة الماضية.

يقول لفتة لوكالة شفق نيوز، إنه "لم يستطع الحصول على فرصة مناسبة مع المدرب السابق لنادي النجف، حسن أحمد، بسبب الخطة التي كان يعتمدها الفريق تحت قيادته"، مؤكداً ان "اعفاء أحمد من تدريب النجف، ومجيء مدربه المساعد، المدرب حيدر عبودي ساهم بعودتي للمباريات".

وأضاف لفتة الذي تلقبه جماهير ذي قار وخاصة قضاء سوق الشيوخ بـ(كوني) نسبة الى اللاعب الفرنسي الشاب "كوواديو كوني"، أنه شارك في المباريات الثلاثة الأخيرة لنادي النجف تحت قيادة عبودي كلاعب أساسي، مشيراً إلى تسجيله 5 أهداف في هذه المباريات.

ويطمح (كوني)، أن يتوج بلقب هداف الدوري العراقي للموسم الحالي اذا ما حصل مكروه خلال المباريات المقبلة، مؤكداً أن الحلم الذي يراوده كثيراً هو (لقب الهداف)، فضلا عن تمثيل المنتخب الوطني وهو حلم كل لاعب عراقي".

ونفى (كوني)، أن يكون قد تلقى عرضاً من الأندية الجماهيرية في البلاد، لافتاً إلى أنه يركز حالياً على مشواره مع الفريق النجفي.

وبعث لفتة، رسالة لفريقه الام نادي الفرات بمحافظة ذي قار الذي ينافس في تصفيات دوري الدرجة التأهيلية الذي يؤهل للدوري الممتاز، قائلاً "كنا عائلة واحدة هناك اتمنى لهم التوفيق وان أراهم يحصدون ثمار النجاح، والتأهل للدوري الممتاز، وإدخال البهجة والسعادة على محبي الفرات".