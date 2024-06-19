كومو الإيطالي يوافق على شروط كاساس ويعيد الحياة لانتقال علي جاسم

شفق نيوز/ وافق نادي كومو الإيطالي، المتأهل حديثاً لدوري الدرجة الأولى، يوم الأربعاء، على شروط مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، خيسوس كاساس، بشأن انتقال مهاجم المنتخب، من نادي الكهرباء واللعب بصفوف كومو.

وقال عضو إدارة الكهرباء، نعيم صدام، لوكالة شفق نيوز، إن "اتصالات أجرتها إدارة نادي كومو الإيطالي مع نادي الكهرباء بشأن انتقال اللاعب علي جاسم في صفوف فريقها الكروي، تسمح من خلالها لعب علي ضمن الفريق الأول بدلا من الرديف، لافتاً إلى أن "خيسوس كاساس لم يتدخل إلا لأجل مصلحة المنتخب وجاهزية اللاعب للنهائيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم".

وأضاف صدام، أن "إدارة نادي كومو الإيطالي تراجعت عن تمسكها بشرطها فيما يخص لعب علي جاسم في فريق الرديف ووافقت على شرط النادي لتمثيله الخط الأول للنادي إيماناً بإمكانيات اللاعب ومستواه العالي فنياً".

وفيما يخص موضوع كاساس ودخوله على الخط، أوضح صدام، أن تدخله كان فنياً وليس إدارياً، وقد كان تواصله مع رئيس النادي علي الأسدي مستمراً"، مبيناً أن "كاساس شدد على ضرورة لعب علي جاسم ضمن الفريق الأول لأن ذلك يسهل جاهزيته لتمثيل المنتخب في النهائيات الآسيوية المقبلة".

وأشار إلى أن "رؤية كاساس التي طرحها للنادي هو أن يكون اللاعب يواصل استعداداته في خوض مباريات وتدريبات على مستوى عال مع الخط الأول للنادي الايطالي، لأن اللعب في الرديف يعني دخوله في استعدادات متواضعة لا تلبي الطموح وربما يتراجع مستواه".

وأكد صدام، أن "الانتقال والتعاقد لكومو الإيطالي لن يتم إلا بعد انتهاء الدوري العراقي حسب الاتفاق مع أنطاليا التركي حتى يتم تجنب الغرامة المالية التي تم الاتفاق عليها ما بين الناديين، والذي جاء قبل فسخ عقده مع انطاليا وعودته للكهرباء".