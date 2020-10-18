كومان يكشف تفاصيل اجتماعه مع ميسي واسم مهاجم برشلونة الجديد

شفق نيوز/ شدد رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، على أن ناديه يستهدف التعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي، مهاجم ليون الفرنسي، في يناير المقبل، بعدما فشل في ضمه في الميركاتو الماضي.

وقال كومان، في تصريحات أبرزتها صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ اليوم الأحد: ”بالتأكيد سنعود للتعاقد مع ديباي في يناير، لأنني أحب وجوده في البارسا، لكن لا يمكنني الآن تقدير الوضع المالي للنادي في الميركاتو الشتوي المقبل“.

وأضاف: ”أريد ديباي؛ لأنه لاعب رائع، ولديه صفات نفتقدها في برشلونة، في رأيي هو يعطي عمقًا بشكل خاص في الهجوم“.

وتابع: ”معظم مهاجمي برشلونة يريدون الكرة عند أقدامهم، ويمكننا استخدام ديباي كنقطة انطلاق للفريق، كما أنه يستطيع اللعب في عمق الهجوم. إنه قوي ومتحرك ويمكنه اللعب في مقدمة الهجوم أو جهة اليسار“.

وأردف: ”بالطبع، أخبرت ديباي بأفكاري في البارسا، كان كل شيء جاهزًا لوصوله في الميركاتو الصيفي، ولكن نظرًا لقوانين الرواتب في الليغا، كان يتعين علينا بيع لاعب. في النهاية لم يحدث ذلك، كان الخبر سيئًا للغاية، ولكن ديباي تفهم الوضع جيدًا“.

وكان برشلونة يستهدف ديباي، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، لكنه فشل في حسم الصفقة، بسبب عدم النجاح في بيع عثمان ديمبلي، والذي كان قريبًا من الانضمام إلى مانشستر يونايتد.

وعن علاقته مع الأرجنتيني ليوينل ميسي، والأزمة التي سبقت توليه قيادة الفريق، أشار: ”اجتمعت مع ميسي في المنزل، أخبرني بكل شيء، استمعت إلى ذلك بعناية، ولكن قلت له، أنا لم أكن موجودًا أبدًا، تحدث -فقط- عن كيفية رغبته في العمل، وكيف يريد تغيير الأمور. تحدثنا عن أفضل الطرق للمضي قدمًا، وعن اللعبة. لقد أعجبني كثيرًا؛ لا يزال يريد أن يعرف كيف تسير الأمور“.

واستطرد: ”برشلونة كان واضحًا، لا يمكن لميسي أن يغادر دون دفع الشرط الجزائي، و700 مليون يورو مبلغ مرتفع جدًا، لا يمكن لأي نادٍ أن يدفعه، بالنسبة لي كان الأهم، كيف يمكنني إعادة ميسي للملعب، كشخص وكلاعب. عندما بدأ المران، لم أرَ منه سوى الأشياء الجيدة؛ الشيء الجيد هو عندما يرى ميسي الكرة، فإنه يستمتع“.



وتعرض برشلونة لأول خسارة هذا الموسم في دوري الدرجة الأولى الإسباني، تحت قيادة مدربه الجديد رونالد كومان 1-صفر، أمام خيتافي بعد ساعات قليلة من الهزيمة الصادمة للبطل ريال مدريد بملعبه 1-صفر، من قادش الصاعد للأضواء، أمس السبت.

وأصبح برشلونة في المركز التاسع برصيد سبع نقاط، من أربع مباريات، قبل أسبوع على مباراة القمة ضد ضيفه ريال مدريد، الذي يبقى في الصدارة بعشر نقاط، من خمس مباريات، وتساوى معه خيتافي بعد انتصار أمس.







