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كومان خارج اسوار برشلونة والكشف عن المرشح الأبرز لخلافته

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-28T05:41:01+0000
كومان خارج اسوار برشلونة والكشف عن المرشح الأبرز لخلافته

شفق نيوز/ أعلن نادي برشلونة إقالة الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق من منصبه، بعد النتائج المخيبة، والتي كان آخرها الخسارة أمام رايو فايكانو بهدف دون رد، الأربعاء، في الجولة الـ11 من الليجا.

وقال برشلونة، في بيان رسمي: "أقال النادي رونالد كومان من منصبه كمدرب للفريق الأول الليلة، حيث إن الرئيس خوان لابورتا أبلغه بالقرار بعد الهزيمة أمام رايو فايكانو".

وأضاف: "رونالد كومان سيودع الفريق، غدًا الخميس، في المدينة الرياضية".

واختتم البيان: "يود برشلونة أن يشكر كومان على خدمته للنادي، ويتمنى له كل التوفيق في مسيرته الاحترافية".

يذكر أن برشلونة يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد وريال سوسيداد وإشبيلية وريال بيتيس أصحاب الصدارة بـ21 نقطة.

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، المرشح الأبرز لتدريب برشلونة هذا الموسم، خلفًا للهولندي رونالد كومان.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن تشافي هيرنانديز، المدير الفني للسد القطري، يعد المرشح الأول لتدريب برشلونة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن تشافي مستعد لقبول المهمة، لكن يجب التفاوض أولًا على رحيله عن قطر.

وأوضحت أن تشافي لديه وعد في قطر بتسهيل رحيله، إذا حصل على عرض جاد من برشلونة.

وذكرت أن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، مدرب ريفر بليت، مرشح أيضًا لتدريب برشلونة، في حالة عدم النجاح في التعاقد مع تشافي.

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