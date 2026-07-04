كولومبيا تكمل عقد المتأهلين للدور الـ16

شفق نيوز- متابعة

أكمل منتخب كولومبيا عقد المتأهلين لدور الـ 16 ببطولة كأس العالم لكرة القدم، عقب فوزه الصعب 1 - صفر على منتخب غانا، يوم السبت، في ختام منافسات دور الـ 32 للمونديال الحالي، المقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وتقمص جون أرياس دور البطولة في المباراة، التي أقيمت بمدينة كانساس سيتي، عقب تسجيله هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 14.

وضرب منتخب كولومبيا موعداً في دور الـ 16 يوم السابع من تموز/ يوليو الجاري بالتوقيت المحلي، مع منتخب سويسرا، الذي صعد للدور نفسه عقب فوزه صفر - 2 على الجزائر بدور الـ 32.