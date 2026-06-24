كولومبيا تبلغ دور الـ32 بهدف مونيوز.. وكرواتيا تُنعش آمالها بفوز صعب على بنما

شفق نيوز- متابعة

حجز منتخب كولومبيا مقعده رسمياً في دور الـ32 من كأس العالم 2026، بعد فوزه على منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الحادية عشرة على ملعب غوادالاخارا زابوبان.

ويدين المنتخب الكولومبي بانتصاره إلى اللاعب دانيال مونيوز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (75)، ليمنح منتخب بلاده ثلاث نقاط ثمينة ضمنت له العبور المبكر إلى الأدوار الإقصائية.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة بعدما ألغى الحكم ثلاثة أهداف لصالح كولومبيا، بينها هدفان لمونيوز ولويس دياز، في قرارات أثارت جدلاً واسعاً خلال اللقاء.

وبهذا الفوز، عززت كولومبيا صدارتها للمجموعة برصيد ست نقاط من انتصارين متتاليين، فيما تجمد رصيد الكونغو الديمقراطية عند نقطة واحدة في المركز الثالث، لتتعقد فرصها في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.

وكان المنتخب الكولومبي قد افتتح مشواره في البطولة بالفوز على أوزبكستان بنتيجة (3-1)، فيما يحتل المنتخب البرتغالي المركز الثاني في المجموعة برصيد أربع نقاط، بينما تتذيل أوزبكستان الترتيب من دون نقاط.

وفي المجموعة الثانية عشرة، أبقى منتخب كرواتيا على آماله في التأهل إلى الدور المقبل، بعدما حقق فوزاً ثميناً على منتخب بنما بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب "بي إم أو فيلد" بمدينة تورونتو الكندية ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

وسجل أنتي بوديمير هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (54)، مانحاً منتخب بلاده أول انتصار له في النسخة الحالية من المونديال بعد مواجهة اتسمت بالندية والانضباط التكتيكي.

ورغم المحاولات المتكررة من جانب منتخب بنما لإدراك التعادل، نجح الدفاع الكرواتي في الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحصد ثلاث نقاط أعادت الفريق إلى دائرة المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الأدوار الإقصائية.