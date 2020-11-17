سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كوركيس: كاتانيش عالج حالات سلبية في المنتخب العراقي تحضيراً لاوزبكستان

Category: ريـاضة

Date: 2020-11-17T07:53:14+0000
كوركيس: كاتانيش عالج حالات سلبية في المنتخب العراقي تحضيراً لاوزبكستان

شفق نيوز/ يخوض المنتخب العراقي لكرة القدم مباراته الودية الثانية أمام نظيره الأوزبكي، عصر اليوم الثلاثاء.

وقال باسل كوركيس مدير الفريق الإداري للمنتخب لوكالة شفق نيوز، إن الفريق بأتم الجاهزية بعد ان أنهى وحدته التدريبية الاخيرة امس الاثنين وتلقى التعليمات والتوجيهات المفصلة من المدرب كاتانيتش.

واشار الى ان كاتانيتش قام بمعالجة الحالات السلبية التي وقع بها الفريق وانه سيشرك اكبر عدد من اللاعبين في مباراة اليوم .

واوضح ان مدرب المنتخب العراقي اكد بانه يقف على مستويات اللاعبين كافة بعد اختبارهم عن كثب.

وتجري المباراة عند الساعة السادسة عصراً بتوقيت بغداد، في استاد ذا سيفنز في دبي.

 

 

related

كاتانيتش: سعيد بالتعادل أمام اليمن وهذا ما قلته قبل المباراة

Date: 2019-12-02 18:57:09
كاتانيتش: سعيد بالتعادل أمام اليمن وهذا ما قلته قبل المباراة

كاتانيتش يكشف قائمة "أسود الرافدين" لمباراتي فيتنام وهونغ كونغ

Date: 2020-01-31 15:53:54
كاتانيتش يكشف قائمة "أسود الرافدين" لمباراتي فيتنام وهونغ كونغ

كاتانيتش يرفع شعار التحدي امام البحرين بعد تعثرين

Date: 2019-11-18 13:13:40
كاتانيتش يرفع شعار التحدي امام البحرين بعد تعثرين

كاتانيتش: من حق العراق اللعب على أرضه وهدفي التتويج غداً بغرب اسيا

Date: 2019-08-13 17:15:32
كاتانيتش: من حق العراق اللعب على أرضه وهدفي التتويج غداً بغرب اسيا

الأسود تبدأ تدريباتها في دبي.. وعلي عدنان يلتحق بزملائه

Date: 2020-11-10 17:10:03
الأسود تبدأ تدريباتها في دبي.. وعلي عدنان يلتحق بزملائه

اتحاد القدم يحدد موعد انطلاق بطولة الكأس

Date: 2019-09-09 12:32:08
اتحاد القدم يحدد موعد انطلاق بطولة الكأس

اتحاد القدم العراقي يرد على أنباء اقالة كاتانيتش

Date: 2019-08-15 15:31:22
اتحاد القدم العراقي يرد على أنباء اقالة كاتانيتش

المنتخب العراقي يتفوق على نظيره الإماراتي بهدفين دون رد

Date: 2019-11-29 18:27:43
المنتخب العراقي يتفوق على نظيره الإماراتي بهدفين دون رد