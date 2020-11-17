كوركيس: كاتانيش عالج حالات سلبية في المنتخب العراقي تحضيراً لاوزبكستان

شفق نيوز/ يخوض المنتخب العراقي لكرة القدم مباراته الودية الثانية أمام نظيره الأوزبكي، عصر اليوم الثلاثاء.

وقال باسل كوركيس مدير الفريق الإداري للمنتخب لوكالة شفق نيوز، إن الفريق بأتم الجاهزية بعد ان أنهى وحدته التدريبية الاخيرة امس الاثنين وتلقى التعليمات والتوجيهات المفصلة من المدرب كاتانيتش.

واشار الى ان كاتانيتش قام بمعالجة الحالات السلبية التي وقع بها الفريق وانه سيشرك اكبر عدد من اللاعبين في مباراة اليوم .

واوضح ان مدرب المنتخب العراقي اكد بانه يقف على مستويات اللاعبين كافة بعد اختبارهم عن كثب.

وتجري المباراة عند الساعة السادسة عصراً بتوقيت بغداد، في استاد ذا سيفنز في دبي.