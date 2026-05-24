كوفند عبد الخالق أميناً عاماً لاتحاد الكرة العراقي

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاحد، تعيين كوفند عبد الخالق أميناً عاماً جديداً للاتحاد، خلفاً لـمحمد فرحان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن كوفند عبد الخالق تسلّم مهام عمله رسمياً، اليوم، خلال مراسم التسليم والتسلّم التي جرت بحضور الطرفين في مقر الاتحاد.

وكان محمد فرحان قد شغل منصب الأمين العام لمدة أربعة أعوام خلال فترة رئاسة عدنان درجال للاتحاد العراقي لكرة القدم، قبل أن يودع زملاءه في الاتحاد بعد انتهاء مهمته الرسمية.

يذكر أن كوفند عبد الخالق كان قد انسحب من الترشح لعضوية الاتحاد العراقي لكرة القدم خلال انتخابات اتحاد الكرة التي جرت يوم أمس، فيما شغل سابقاً منصب عضو في الاتحاد لأربع سنوات.