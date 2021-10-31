كوفند عبد الخالق مراقباً لمباراة قطر وسوريا تحت 23 عاماً

شفق نيوز/ اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الاحد، عضواً من الاتحاد العراقي لكرة القدم كمراقب للمباراة الحاسمة بين منتخبيّ سوريا وقطر في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت سن 23 عاماً التي ستقام في اوزبكستان.

وذكر الاتحاد العراقي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الاتحاد الآسيوي اختار عضو الاتحاد العراقي كوفند عبد الخالق مراقباً لمباراة قطر وسوريا التي تُلعب لحساب المجموعة الأولى التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.

وتقام المباراة في الساعة السادسة من مساء بتوقيت العراق اليوم الأحد على ملعب خليفة، حيث سيتم في هذه المباراة تحديدُ بطل المجموعة الأولى الذي سيتأهل للنهائيات الآسيويّة في أوزبكستان 2022.