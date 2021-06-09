كوريا تمنح تايكواندو العراق 130 الف دولار وخبيراً لستة اشهر

شفق نيوز/ اعلن رئيس الاتحاد العراقي للتايكواندو، ابراهيم البهادلي، يوم الأربعاء، ان كوريا الجنوبية أبدت استعدادها لاستضافة المنتخب العراقي للتايكواندو وتقديم الاحتياجات كافة لتطوير هذه الرياضة.

وقال البهادلي لوكالة شفق نيوز، إن "سفير كوريا الجنوبية في العراق زار مقر الاتحاد اليوم وأهدى لنا عشرة من احدث الاجهزة عالميا خاصة بالتايكواندو، بقيمة 130 الف دولار".

واشار الى ان السفير اتفق مع الاتحاد العراقي على "ارسال خبير كوري بلعبة التايكواندو يعمل على تطوير اللاعبين والمدربين العراقيين، سيعمل معنا لمدة ستة اشهر".

واضاف البهادلي، ان السفير ابدى استعداده لاستضافة منتخب العراق للتايكواندو في كوريا الجنوبية وتزويد الاتحاد بكل الاحتياجات كمبادرة من دولته لتعزيز الاواصر الاخوية بين البلدين.

يشار الى ان الاتحاد الدولي للتايكواندو (ITF) من الاتحادات الدولية الكبرى المعترف بها عالمياً وتأسس 1973 في دولة كوريا الجنوبية بمشاركة 19 دولة.