كوريا تقسو على المنتخب الكويتي برباعية نظيفة

شفق نيوز/ تغلب منتخب كوريا الجنوبية على نظيره الكويتي بأربعة أهداف دون مقابل، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وأقيمت المباراة على ملعب "سيؤول كأس العالم الدولي"، وسجل أهداف اللقاء كل من سي جين جيون في الدقيقة 30، ولي كانغ إن في الدقيقة 51، وأوه هيون جيو في الدقيقة 54، ولي جاي سونغ في الدقيقة 72.

ويتواجد المنتخب الكويتي في المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه كلاً من كوريا الجنوبية، العراق، الأردن، عمان، وفلسطين. ودخل المنتخب الكويتي المباراة وهو في المركز السادس والأخير في ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط.

وبهذا الفوز، عزز المنتخب الكوري الجنوبي صدارته للمجموعة الأولى بعدما رفع رصيده إلى 22 نقطة.