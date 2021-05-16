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كوريا الشمالية تنسحب من تصفيات مونديال قطر وأولمبياد طوكيو

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-16T07:58:10+0000
كوريا الشمالية تنسحب من تصفيات مونديال قطر وأولمبياد طوكيو

شفق نيوز/ أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأحد، انسحاب كوريا الشمالية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 الشهر المقبل في قطر.

ويأتي قرار انسحاب كوريا الشمالية، بعد انسحابها بالفعل من الألعاب الأولمبية في طوكيو هذا الصيف، بسبب مخاوف تتعلق بجائحة "كوفيد-19".

وقال الاتحاد الآسيوي، إنه سيحيل انسحاب كوريا الشمالية إلى الاتحاد الدولي "فيفا"، وسيعلن في الوقت المناسب كيف سيؤثر انسحابها من التصفيات على ترتيب المجموعة الثامنة.

وكان من المنتظر أن تستضيف كوريا الجنوبية في يونيو المقبل، المباريات المتبقية في المجموعة الثامنة قبل انطلاق الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، لكن مسؤولين من كوريا الشمالية أبلغوا نظرائهم في كوريا الجنوبية هذا الشهر بنيتهم الانسحاب.

وقبل الانسحاب، كانت كوريا الشمالية في المركز الرابع بالمجموعة، بعد خمس مباريات، متساوية برصيد ثماني نقاط مع كوريا الجنوبية، التي تبقى لها مباراة إضافية.

فيما تتصدر تركمانستان حاليا المجموعة التي تضم أيضا لبنان، وسريلانكا.

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