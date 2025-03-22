كوريا الجنوبية تضغط لنقل المباراة من البصرة.. وتحذير من التساهل مع الاتحاد الآسيوي

شفق نيوز/ أكد الخبير القانوني في الشأن الرياضي وليد الشبيبي، يوم السبت، أن الأحداث التي شهدتها مباراة العراق والكويت ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لا تستدعي نقل مباراة العراق وكوريا الجنوبية إلى أرض محايدة، موضحاً أن مثل هذه الحالات سبق أن شهدتها ملاعب عالمية.

وقال الشبيبي، لوكالة شفق نيوز، إن "البلدان الأخرى التي تعرضت لمواقف مشابهة واجهت عقوبات انضباطية مثل الغرامات المالية أو حرمان بعض الشخصيات من الحضور، لكن نقل المباراة إلى بلد آخر لم يكن خياراً مطروحاً".

وأضاف أن "بعض الاتحادات المستفيدة تحاول تضخيم الأحداث والتأثير على القرار الآسيوي"، لافتاً إلى أن "منتخب كوريا الجنوبية يستغل ما جرى خلال لقاء العراق والكويت للضغط باتجاه نقل المباراة المقبلة من البصرة، رغم أن ما حدث هو أمر طبيعي يحصل في أغلب ملاعب العالم".

وأشار الشبيبي، إلى أن "جميع الملاحظات التي سجلها مراقب المباراة الآسيوي، مثل دخول وسائل الإعلام إلى الملعب بعد المباراة أو التشابك البسيط بين اللاعبين، لا تشكل أي تهديد حقيقي ولا تستدعي اتخاذ قرارات قاسية بحق العراق"، مؤكداً أن "ملاعب الدول الكبرى في إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا تشهد أحداثاً أكثر حدة دون أن يتم نقل المباريات خارج أراضيها".

كما شدد على أن "الاتحاد العراقي لكرة القدم لا يزال ضعيفاً في مواجهة القرارات المجحفة التي يتخذها الاتحاد الآسيوي والدولي"، مبيناً أن "العراق تعرض في أكثر من مناسبة لظلم واضح دون أي تحرك قوي للدفاع عن حقوقه، حتى أن بعض الشخصيات الرياضية التي تنتقد هذا الوضع تتعرض لعقوبات".

وختم الشبيبي، حديثه بالتأكيد على أن "العراق قد يواجه عقوبات جديدة بسبب ضعف موقف الاتحاد العراقي"، داعياً المسؤولين الرياضيين إلى "التوجه للمحاكم الرياضية الدولية لمجابهة أي قرارات غير عادلة وضمان حماية حقوق المنتخب والملاعب العراقية".

وكان المنتخب العراقي تراجع للمركز الثالث بعد تعادله مع الكويت 2-2 برصيد 12 نقطة، تاركا المركز الثاني للأردن الذي تغلب على فلسطين 3-1 برصيد 12 نقطة، بينما انفردت كوريا الجنوبية بصدارة المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة، ليبقى التنافس مشتعلاً على خطف البطاقة التأهيلية الثانية لمونديال 2026.