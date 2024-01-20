"نيران صديقة" تحرم نشامى الأردن من فوز تأريخي على الشمشون الكوري

شفق نيوز/ تعادل المنتخب الأردني مع المنتخب الكوري الجنوبي، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا لكرة القدم، الجارية أحداثها في قطر

واستضاف استاد الثمامة في العاصمة القطرية الدوحة ، المباراة عند الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر.

انتهى الشوط الاول بتقدم المنتخب الاردني بهدفين لهدف ، سجل منتخب كوريا اولا من ركلة جزاء نفذها بنجاح سون هوم بالدقيقة التاسعة، وجاء هدف التعديل لصالح منتخب الاردن من كرة معاكسة سجلها لاعب كوريا بارح يونغ وو في مرمى فريقه بالخطأ عند الدقيقة 37 ، واضاف منتخب الاردن الهدف الثاني عن طريق اللاعب يزن النعيمات في الدقيقة 45+6.

وفي الشوط الثاني استمرت النتيجة على حالها حتى نهاية الوقت الاصلي من المباراة ، لكن عند الدقيقة الاولى من الوقت المحتسب بدل الضائع جاء هدف التعديل الكوري بعد ضغط متواصل على المرمى الاردني ، وحينما اودع لاعب الاردن يزن ابو العرب الكرة بمرمى فريقه بالخطأ.

جدير بالذكر أن المنتخب الأردني لم يحقق الفوز على المنتخب الكوري في تاريخه.