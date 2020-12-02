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كورونا يُغيّب مدرباً عراقياً لكرة القدم

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-02T11:45:42+0000
كورونا يُغيّب مدرباً عراقياً لكرة القدم

شفق نيوز/ توفي المدرب العراقي كريم سلمان في بغداد يوم الأربعاء عن عمر ناهز 55 عاماً متاثراً بمضاعفات فيروس كورونا الذي أصيب به مؤخراً.

وقال شرار حيدر رئيس نادي الكرخ لوكالة شفق نيوز، "صدمت صدمة لا توصف برحيل مدرب فريق الكرخ كريم سلمان، لأنه كان صديقي الذي واكب الفريق وحقق معه أفضل النتائج".

وأضاف أنه زار سلمان قبل يومين وكانت حالته مستقرة.

وتابع بالقول، "صدمت بعد ان تلقيت الخبر من مستشفى دار السلام ببغداد، واسال الله ان يرحمه برحمته الواسعة ويلهم اهله الصبر والسلوان". 

وكان سلمان لاعباً دولياً سابقاً شارك مع المنتخب العراقي في الألعاب الأولمبية الصيفية في دورتي 1988 و1993.

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