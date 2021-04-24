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كورونا يؤجل مباريات نادي الكهرباء في دوري السلة الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-24T18:43:03+0000
كورونا يؤجل مباريات نادي الكهرباء في دوري السلة الممتاز

شفق نيوز/ قرر الاتحاد العراقي لكرة السلة تأجيل مباراة ناديي الكهرباء والشرطة والتي من المقرر إقامتها يوم غد الأحد الى اشعار اخر.

وقال خالد نجم أمين سر الاتحاد لوكالة شفق نيوز؛ ان سبب جاء لإصابة مدربي وإداريي نادي الكهرباء بفيروس كورونا.

واضاف ان الاتحاد سيحدد في وقت لاحق اقامة المباراة وبعد شفاء اللاعبين والجهازين الفني والاداري بالكامل.

وبين ان ان الاتحاد سيؤجل مباريات فريق الكهرباء للادوار المقبلة لحين اكتساب الجميع الشفاء التام، مشيرا الى أن سلامة وحياة اللاعبين والحفاظ عليهم أهم من كل شيء .

وكان الاتحاد العراقي لكرة السلة قد أجل مباريات نادي الخطوط لنفس السبب ولم تستأنف مباريات الفريق لعدم تماثل لاعبيه بالشفاء لحد الان.

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