كورونا يؤجل مباراتين من دوري كرة السلة الممتاز

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، يوم الاربعاء، تأجيل مباراتين لفريق دجلة الجامعة مع والسماوة ونفط البصرة بسبب اصابة لاعبي دجلة بفيروس كورونا.

وقال رئيس الاتحاد حسين العميدي، لوكالة شفق نيوز "بعد اصابة خمسة لاعبين من نادي دجلة الجامعة بفيروس كورونا قرر الاتحاد تأجيل مباريتي نادي دجلة الجامعة مع ناديي السماوة ونادي نفط البصرة والتي كان من المقرر اقامتها اليوم الاربعاء والسبت المقبل".

واشار الى ان الاتحاد "قرر تأجيل مباراة نادي دجلة الجامعة مع نادي السماوة الى اشعار اخر، بينما حدد يوم 24 من الشهر الجاري موعداً لقاء دجلة الجامعة امام نادي نفط البصرة".

وكان فريق نادي التضامن قد فاز على السماوة بفارق 10 نقاط بنتيجة (84-74) ضمن الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة.