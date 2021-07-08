كورونا يؤجل بطولة العرب للناشئين لكرة القدم

شفق نيوز/ قرر الاتحاد العربي لكرة القدم، يوم الخميس، تأجيل إقامة النسخة الرابعة من بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 17 سنة مؤقتاً.

وذكر الاتحاد العربي في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان قرار التأجيل جاء على إثر توصيات وزارة الصحة المغربية الخاصة بالإجراءات الاحترازية الصحية والمبنية على اجتماع اللجان المختصة، تفادياً لأي مخاطر جراء جائحة كورونا.

ولم يحدد موعداً لإقامة منافسات البطولة.

ومن المقرر إقامة البطولة في المملكة المغربية خلال الفترة من 29 من شهر تموز الجاري ولغاية 14 من شهر آب المقبل، بمشاركة 16 منتخباً.

يشارُ الى ان الاتحاد العربي سبق أن أجرى القرعة الخاصة بالبطولة ووقع منتخب العراق للناشئين في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات تونس وموريتانيا واليمن.