كورونا يقصي علي فائز عن مباريات العراق في التصفيات الآسيوية

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، أن لاعب المنتخب العراقي علي فائز، سيغيب عن مباريات التصفيات الآسيوية بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة علي فائز بفيروس كورونا، وبذلك سيغيب عن مباريات التصفيات الآسيوية بسبب خضوعه للحجر الصحي في البحرين.

وأشارت إلى أنه "على الرغم من انخراط اللاعب في تدريبات المنتخب في البحرين في أول يومين بعدما أظهرت المسحة الطبية لأعضاء وفد المنتخب عدم إصابتهم بالفيروس، إلا أن الصحة البحرينية أبلغت وفد المنتخب ان مسحة كورونا لعلي فائز كانت إيجابية".

وأكدت أن اللاعب غاب يوم أمس الجمعة عن تدريب المنتخب "بعد عزله بفندق آخر في الحجر الصحي، على الرغم من أنه لا يشعر بأي أعراض لكوفيد 19".

وبينت الهيئة ان وفد المنتخب العراقي أجرى اتصالات عديدة مع الجانب البحريني لإعادة المسحة للاعب علي فائز، وخضع مساء أمس الجمعة لمسحة ثانية، وظهرت نتيجتها اليوم السبت تؤكد إصابته بالفيروس، مضيفة أن اللاعب سيخضع للحجر الصحي لمدة عشرة أيام، وهو ما يعني غيابه بشكل رسمي عن جميع مباريات المنتخب الوطني في التصفيات الآسيوية المزدوجة أمام منتخبات كمبوديا وهونغ كونغ وإيران.