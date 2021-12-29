كورونا يفتك بلاعبي برشلونة وريال مدريد

شفق نيوز / أصدر ناديا برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، يوم الأربعاء، بياناً رسمياً أعلنا فيه إصابة العديد من لاعبي الفريق الأول بفيروس كورونا.

وذكر نادي برشلونة في بيانه، أن "الفحوصات المختبرية المتعلقة بفيروس كورونا، أثبتت إصابة 7 من لاعبي الفريق الأول، وهم (داني ألفيس، كليمينت لينجليت، جوردي ألبا، أليخاندرو بالدي، صامويل أومتيتي، بابلو جافي، وعثمان ديمبلي)".

وأضاف النادي، أن "اللاعبين المصابين يتمتعون بصحة جيدة، وخضعوا للعزل المنزلي، وجرى إبلاغ الجهات المختصة بالأمر".

من جهته، أوضح ريال مدريد، في بيان له، أن " فحوصات كل من (تيبو كورتوا، فيدي فالفيردي، إدواردو كامافينجا، وفينيسيوس جونيور) أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد".

يشار إلى أن إصابات كورونا ضربت ريال مدريد بقوة مؤخرًا، حيث انتقلت العدوى إلى (ماركو أسينسيو، جاريث بيل، أندري لونين، رودريجو جويس، مارسيلو، لوكا مودريتش، إيسكو، وديفيد ألابا)، بالإضافة إلى (ديفيد أنشيلوتي) مساعد مدرب الفريق كارلو أنشيلوتي.