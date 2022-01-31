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"كورونا" يغزو بعثة المنتخب العراقي في لبنان

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-31T19:25:32+0000
"كورونا" يغزو بعثة المنتخب العراقي في لبنان

شفق نيوز/ كشفت الفحوصاتُ الطبية الخاصة حالات إصابة في صفوف بعثة المنتخب العراقي المتواجدة في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك قبل يوم من موعد مباراة مرتقبة ضد أصحاب الأرض لصالح تصفيات كأس العالم.

وشملت الإصابات كل من اللاعبين ميثم جبار، حسن رائد، فرانس ضياء وعلاء عباس، بالإضافة إلى الإداري زياد عبد الرحمن، المصور محمد العزاوي والمحاسب مصطفى خالد، كما تشخصت إصابة رزاق فرحان مساعد المدرب العراقي.

ومن المقرر أن يلاعب المنتخب العراقي نظيره اللبناني غداً الثلاثاء في ملعبِ صيدا ببيروت في الساعةِ الثالثة عصراً.

ويقبع العراق في المركز الخامس قبل الأخير بأربع نقاط فقط ضمن مجموعته الخاصة بالتصفيات النهائية لكأس العالم، حيث يتفوق عليه لبنان في المركز الرابع بخمس نقاط.

وضمن المنتخب الإيراني متصدر المجموعة التأهل لكأس العالم، وتأتي كوريا الجنوبية في المركز الثاني ولها سبع عشرة نقطة، متقدمة على الامارات ثالثاً بتسع نقاط قبل ثلاث جولات من انتهاء التصفيات.

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