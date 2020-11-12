كورونا يغادر الزوراء و"حسين علي" ينضم الى التدريبات

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي الزوراء الرياضي، يوم الخميس، خلو لاعبي الفريق وجهازه الفني والاداري من فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم النادي عبد الرحمن رشيد لوكالة شفق نيوز، إن "نتائج المسحة لجميع لاعبي الفريق واعضاء الجهاز الفني والاداري ظهرت، اليوم، وكانت جميعها سلبية، مشيراً في ذات الوقت إلى "تماثل لاعب المنتخب حسين علي الى الشفاء التام وعودته للتدريبات مع الفريق".

وأوضح رشيد، أن "اصابة علاء عبد الزهرة ومحمد رضا، ولاعب الشباب منتظر محمد حدثت اثناء تواجدهم مع المنتخب الوطني خلال تجمعه قبل لقاء الاردن ودياً"، مبيناً أن "الفريق يواصل تدريباته في ملعب الشالجية ببغداد".