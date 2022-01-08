كورونا يصيب أحد لاعبي المنتخب العراقي

شفق نيوز/ أظهرت نتائج الفحوصات الطبية التي خضعَ لها لاعبُ المنتخب العراقي لكرة القدم ريبين سولاقا، في تايلاند مع ناديه بوريرام يونايتد إصابته بفيروس كورونا، ما يؤكد غيابه عن التدريباتِ مع ناديه.

ويلزم البروتوكول الصحي المتبع في تايلاند حامل الفيروس العزل لسبعة أيام بغية إجراء الفحوصاتِ الجديدة وظهور نتيجةِ الفحص السلبية التي تتيحُ له العودة الى التدريباتِ من جديد.

وأوضح لاعب المنتخب، سولاقا، في اتصالٍ هاتفي مع المنسقِ الإعلامي للمنتخبِ الوطني، محمد عماد، أنه "سيرى تطور حالته الصحية مع أخذِ العلاجات اللازمة في الأسبوعِ المقبل لكي تتضح صورة تواجده أو غيابه في معسكر المنتخبِ العراقي الذي سيقامُ في بغداد في السابع عشر من الشهر الحالي، والمتضمن مواجهة منتخب أوغندا ودياً في الحادي والعشرين من الشهر نفسه تحضيراً لمواجهتي إيران ولبنان في التصفياتِ المؤهلةِ لمونديال قطر 2022.