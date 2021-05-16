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كورونا يخطف مدرب المنتخب اليمني لكرة القدم ودرجال يعزي

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-16T14:02:26+0000
كورونا يخطف مدرب المنتخب اليمني لكرة القدم ودرجال يعزي

شفق نيوز/ توفي مدرب المنتخب اليمني لكرة القدم سامي حسن الهادي "النعاش"، يوم الأحد، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت تقارير صحفية، إن الكابتن النعاش، توفي اليوم، في مركز العزل بمديرية البريقة غربي عدن، بعد نحو شهر من إصابته بفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن النعاش (64 عاما)، وهو اللاعب السابق لفريق التلال لكرة القدم، تعرض لانتكاسة صحية مفاجئة، بعد أسبوعين من نقله إلى قسم العناية المركزة.

من جانبه قدم وزير الرياضة العراقي عدنان درجال تعازيه للاوساط الرياضية والاسرة الكروية في اليمن وعائلة الفقيد برحيل النعاش ، عبر تغريدة نشهرها على موقعه الرسمي.

ويعد المدير الفني للمنتخب اليمني، الشخصية الرياضية الثانية التي تتوفى، خلال شهر، حيث توفي مدرب نادي الصقر في تعز، إبراهيم يوسف، الشهر الماضي، بعد نحو أسبوعين من نقله إلى المستشفى في عدن.

ويبلغ إجمالي الحالات المؤكدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، 6543 حالة؛ من بينها 1289 حالة وفاة و3023 شفاء.

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