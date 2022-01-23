كورونا يحرم المنتخب العراقي من خدمات علي فائز

شفق نيوز/ أعلن المدير الإداري للمنتخب العراقي لكرة القدم، غيث مهنا، يوم الاحد، ان اللاعب علي فائز لن يلتحق بالمنتخب بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وقال مهنا في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن فحوصات المسحة الأخيرة التي أجرها علي فائز اليوم في الكويت، حيث يحترف في نادي القادسية الكويتي، أظهرت إصابته بكورونا.

وأضاف أن فائز يَتعذّر عليه الالتحاقُ مع المنتخبِ العراقي لمواجهتي إيران ولبنان ضمن التصفياتِ الآسيويّة المُؤهلة الى نهائيّاتِ كأس العالم، وسيخضعُ لأخذِ العِلاجاتِ اللازمة من أجل الشِفاءِ والعودة إلى الملاعب.

ووصل المنتخب العراقي لكرة القدم ظهر اليوم إلى العاصمة الإيرانية طهران استعداداً لملاقاة المنتخب الإيراني في السابع والعشرين من الشهر الجاري، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.