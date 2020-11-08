سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كورونا يحرم العراق من عبد الزهرة ومارتن و"التطبيعية" تبعد "شامل" وتستعين بـ"كوجل"

Category: ريـاضة

Date: 2020-11-08T15:14:27+0000
كورونا يحرم العراق من عبد الزهرة ومارتن و"التطبيعية" تبعد "شامل" وتستعين بـ"كوجل"

شفق نيوز/ كشف مصدر في تطبيعية كرة القدم، ثبوت نتائج مسحة كوفيد 19 خلو وفد المنتخب من فيروس كورونا، باستثناء اللعب علاء عبد الزهرة ومدرب اللياقة مارتن ماجستير الذين ثبت إصابتهما.

وبين المصدر لوكالة شفق نيوز، أن المنتخب سيتوجه إلى الإمارات يوم غد الاثنين لخوض مباراتين وديتين مع الاردن واوزبكستان تحضيراً للتصفيات المزدوجة كاس العالم قطر 2022 وامم اسيا الصين 2023.

وانتظم 21 لاعباً هُم محمد حميد وفهد طالب وجلال حسن وميثم جبار وضرغام إسماعيل وعلاء علي مهاوي وسعد ناطق وعلي فائز ومصطفى محمد جبر وحسين علي ومحمد رضا ومازن فياض ومحمد مزهر ومازن فياض وإبراهيم بايش وعلاء عبد الزهرة وأيمن حسين ومهند علي كاظم ومحمد قاسم ماجد وحسن رائد وأمجد عطوان.

من جانبه كشف عن تغيير رئيس الوفد الدكتور شامل كامل وتسمية احمد كوجل بدلاً عنه.

وقال د. شامل كامل لوكالة شفق نيوز انه تم تغييري بالزميل احمد كوجل عضو التطبيعية لرئاسة الوفد لاسباب وصفها بالخاصة .

واوضح انه لايوجد أي مشكلة بهذا الشان كوني فضلت البقاء في الوقت الحالي بالعراق وتكليف الزميل احمد كوجك بدلا مني كونه كفاءة ادارية جيدة .

واوضح ان الوفد خضع للاجراءات الوقائية الصحية تنفيذاً للبروتوكول الطبي العام بحسب تعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على جميع الاتحادات التي تقع ضمن مظلة الفيفا وذلك  للحفاظ على سلامة الوفود الكروية .



related

ريال مدريد يحسم الكلاسيكو بهدفين ويستعيد صدارة الدوري

Date: 2020-03-01 23:52:17
ريال مدريد يحسم الكلاسيكو بهدفين ويستعيد صدارة الدوري

انتصارات للقوة الجوية والكرخ والقاسم ونفط الوسط بافتتاح الدوري العراقي

Date: 2019-09-18 17:55:10
انتصارات للقوة الجوية والكرخ والقاسم ونفط الوسط بافتتاح الدوري العراقي

الغاء بطولة كأس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم 2020

Date: 2020-09-10 11:24:56
الغاء بطولة كأس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم 2020

كاتانيتش يكشف تشكيلة العراق لمواجهة البحرين

Date: 2019-12-05 14:00:54
كاتانيتش يكشف تشكيلة العراق لمواجهة البحرين

لايبزيغ المفاجأة يطيح باتلتيكو مدريد ويتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال

Date: 2020-08-13 21:00:04
لايبزيغ المفاجأة يطيح باتلتيكو مدريد ويتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال

ما حقيقة وفاة شيخ المعلقين العراقيين مؤيد البدري؟

Date: 2020-07-19 07:39:37
ما حقيقة وفاة شيخ المعلقين العراقيين مؤيد البدري؟

جيلوان حمد يعلق على عدم مشاركته بلقاء العراق وكمبوديا

Date: 2019-10-15 19:29:23
جيلوان حمد يعلق على عدم مشاركته بلقاء العراق وكمبوديا

تحديد موعد حسم مصير الدوري العراقي الكروي

Date: 2019-12-21 13:13:38
تحديد موعد حسم مصير الدوري العراقي الكروي