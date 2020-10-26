كورونا قد يغادر رونالدو غدا ويتيح له ملاقاة برشلونة

شفق نيوز/ كشفت تقارير صحفية، موقف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من موقعة يوفنتوس وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد كشف نتيجة مسحة "كورونا".

وأكدت صحيفة "Tuttosport" الإيطالية، أن المسحة التي أجراها "الدون" يوم السبت الماضي، جاءت إيجابية، موضحة أن "الشكوك تزداد حول إمكانية لحاقه بمباراة فريقه يوفنتوس وضيفه برشلونة المقررة بعد غد الأربعاء، بعد استمرار إصابته بفيروس كورونا".

وغاب رونالدو أمس الأحد، عن مواجهة يوفنتوس وضيفه هيلاس فيرونا لحساب المرحلة الخامسة من الدوري الإيطالي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، ولكن مشاركة "الدون" في موقعة برشلونة ضمن الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا تبقى واردة، وفقا للصحيفة الإيطالية.

وذكرت الصحيفة، أنه سيسمح لرونالدو بالمشاركة في مباراة يوفنتوس وبرشلونة، إذا جاءت نتيجة اختبار كورونا الذي سيخضع له غدا الثلاثاء سلبية.

وأعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، مؤخرا، إصابة اللاعب كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفينتوس الإيطالي، بفيروس كورونا. وأضاف الاتحاد أن النجم البرتغالي، البالغ من العمر 35 عاما، سيغيب عن مواجهة السويد في دوري الأمم الأوروبية، غدا الأربعاء، لكنه أكد أن اللاعب "بخير" ولم تظهر عليه أي أعراض وخضع للعزل الذاتي.