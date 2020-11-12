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كورونا قد يحرم "سلام عواد" من منصب رفيع في الاولمبية العراقية

Category: ريـاضة

Date: 2020-11-12T09:49:13+0000
كورونا قد يحرم "سلام عواد" من منصب رفيع في الاولمبية العراقية

شفق نيوز/ أعلن المرشح لمنصب النائب الثاني بانتخابات اللجنة الاولمبية العراقية سلام عواد ، يوم الخميس، عن إصابته بفيروس كورونا خلال تواجده في تركيا.

وقال عواد لوكالة شفق نيوز، إنه "خضع لفحوصات حديثة بمبلغ الف دولار بغية التعرف على النتيجة الاخيرة"، مضيفا أن "يخشى عدم سماح السلطات التركية بالسفر والعودة الى بغداد لحضور المؤتمر الانتخابي للمكتب التنفيذي المقرر في الساعة الرابعة من يوم السبت المقبل".

وأوضح عواد، أنه "في حال عدم الحضور سيسقط حقه في المشاركة بالترشيح".

يذكر ان سلام عواد رئيس الاتحاد العراقي لكرة اليد ، عضو المكتب التنفيذي ، قد رشح لمنصب النائب الثاني امام المرشح رئيس الاتحاد الفرعي في اربيل طارق عبد الرحمن عباس.

 

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