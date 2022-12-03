"كورونا" تؤجل مباراة الحشد والجيش في دوري اليد الممتاز

شفق نيوز/ قرر الاتحاد العراقي لكرة اليد، تأجيل مباراة فريق نادي الجيش وفريق نادي الحشد الشعبي المقرر مساء اليوم السبت، الى يوم الثلاثاء المقبل لأسباب صحية.

وقال حسام عبد الرضا المنسق الاعلامي لاتحاد اليد لوكالة شفق نيوز، إن "موافقة الاتحاد بتأجيل المباراة جاءت بطلب من نادي الحشد الشعبي بسبب اصابة اربعة لاعبين اساسيين بفيروس كورونا وكذلك الجهاز الفني المساعد للفريق".

واضاف ان "الاتحاد وافق على التأجيل لواقعية الأسباب"، مبينا أن "المباراة تأجلت بشكل رسمي وبقرار اتحادي ليوم الثلاثاء المقبل".

وبين عبد الرضا ان "مباراتين فقط أقيمتا اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري العراقي الممتاز لكرة اليد للموسم 2022-2023 أسفرتا عن فوز فريق نادي نفط ميسان على فريق نادي الكوفة (28 - 25) نقطة، وفوز فريق نادي الكوت على فريق نادي الخليج العربي بنتيجة (37 - 29) نقطة".