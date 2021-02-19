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كورونا تلغي المعسكر التدريبي لمنتخب الملاكمة العراقي استعداداً لاولمبياد طوكيو

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-19T10:10:34+0000
كورونا تلغي المعسكر التدريبي لمنتخب الملاكمة العراقي استعداداً لاولمبياد طوكيو

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي للملاكمة عن إلغاء معسكره التدريبي طويل الأمد الذي كان قد حُدد للمتقدمين في سوريا وإيران للمدة من الحادي والعشرين من شباط الحالي ولغاية الثامن والعشرين من شهر آذار المقبل.

وقال علي تكليف رئيس اتحاد الملاكمة لوكالة شفق نيوز، إن المعسكر كان مخصصا للمنتخب العراقي استعداداً لاولمبياد طوكيو المقرر شهر تموز المقبل.

واضاف انه "كان مقررا مشاركة ملاكمينا في المعسكر التدريبي استعداد للمشاركة في البطولة التاهيلية التي كان مقررا اقامتها في فرنسا بداية حزيران المقبل".

وأوضح أن سبب الإلغاء جاء بسبب تفشي وباء كورونا في كافة أنحاء العالم وعودة الإجراءات الاحترازية وفرض حظر التجوال في العراق.

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