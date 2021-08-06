"كورونا" تعرقل إمكانية تعاقد أندية إسبانية مع مواهب عراقية

شفق نيوز / أكد مدير الأكاديمية النرويجية-العراقية، لتسويق اللاعبين لأندية الدوري الإسباني لكرة القدم فرع الأنبار، علي مشعان، يوم الجمعة، أن الإجراءات الاحترازية المتخذة في المملكة الإسبانية لتفادي تفشي وباء كورونا، حالت دون سفر مواهب نجحوا باجتياز اختبار أولي أجري مؤخراً في إقليم كوردستان.

وقال مشعان لوكالة شفق نيوز، إن "بالتنسيق مع الأكاديمية النرويجية المخولة بتسويق اللاعبين إلى عدد من أندية الدوري الإسباني، أبرزها أتلتيكو مدريد، تم اختبار قرابة مئة لاعب عراقي ناشئ بالملاعب الشعبية في مدن البلاد، وتم قبول تسعة منهم بعد تخطيهم للاختبار الذي أجري في أربيل، من قبل لجان كشافة بأندية إسبانية".

وأوضح أن "الأختبار أجري على كافة اللاعبين المتقدمين، من كل المحافظات العراقية، وتم خلالها قبول تسعة لاعبين مبدئياً"، مشيراً إلى ان "قدوم اللجان إلى أربيل تعد التجربة الأولى في العراق، حيث تم إقناع للجان بالقدوم، بعد عناء طويل".

ولفت مشعان إلى أن "عدم السماح بالسفر إلى إسبانيا، بشكل مؤقت، بسبب جائحة كورونا، تسبب بعدم سفر اللاعبين الذين تم اختيارهم، وبمجرد استئناف السفر بين العراق وإسبانيا، فسيتم سفرهم، لاجتياز اختبارات وفحوصات طبية أخرى".

وخلص إلى القول إن "اجتياز اللاعب للاختبار الذي تم في أربيل، يمثل نجاحاً في المرحلة الأولى، لكن هناك اختبارات أخرى في إسبانيا، لياقية وصحية، عليهم اجتيازها أيضاً".