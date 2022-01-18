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كورونا تطيح بلاعبي نفط البصرة.. تأجيل لقاء من دوري السلة الممتاز الى اشعار آخر

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-18T10:18:03+0000
كورونا تطيح بلاعبي نفط البصرة.. تأجيل لقاء من دوري السلة الممتاز الى اشعار آخر

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة  يوم الثلاثاء، عن تأجيل لقاء مهم من الدوري الممتاز بعد أن اجتاح كورونا لاعبي نفط البصرة.

وقال حسين العميدي رئيس اتحاد اللعبة لوكالة شفق نيوز؛ ان "اتحاد السلة قرر تأجيل مباراة فريق نادي نفط البصرة وفريق نادي الكهرباء الى اشعار اخر ولحين اكتساب اللاعبين الشفاء التام وتأكد خلوهم من الفيروس".

وأضاف العميدي؛ ان "مباراة نفط البصرة والكهرباء كان مقررا لها أن تقام يوم الخميس المقبل ليتم تاجيلها اشعاراً اخرى و ذلك لعدم اكتساب لاعبي نفط البصرة الشفاء التام بعد أن أثبتت المسحات إصابتهم بفيروس كورونا". 

وتابع؛ أن "اتحاد السلة يتمنى لفريق نفط البصرة الشفاء التام باسرع وقت ليتم تحديد موعد جديد للقاء ولما يتناسب مع جاهزية الفريقين".

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