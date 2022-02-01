كورونا تصيب الحكم الرابع في مباراة العراق ولبنان

شفق نيوز/ أظهرت نتيجة الفحوصات الطبية، يوم الثلاثاء، إصابة الحكم الرابع لمباراة العراق ولبنان بفيروس كورونا.

وقال الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، في تنويه اطلعت عليه، وكالة شفق نيوز، إن فحوصاتُ الطاقم التحكيمي لمباراةِ منتخبنا الوطني ونظيره اللبناني اظهرت نتيجة فحصٍ ايجابيةٍ للحكمِ الرابع سلمان الفلاحي من قطر، وبالتالي تأكّد غيابه عن المباراة، موضحاً أنه تمت الاستعانةُ بالحكمِ اللبناني (حسين أبو يحيى) ليكون حكماً رابعاً بديلاً للقطري سلمان الفلاحي.

ويلتقي المنتخبان، عند الساعة الثالثة من ظهر اليوم الثلاثاء، بتوقيت بغداد، على ملعب صيدا الدولي في مدينة صيدا اللبنانية في إطار الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم عن قارة آسيا.