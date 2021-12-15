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كورونا تدخل غرفة ملابس الفريق الملكي.. هل تُوقِف ريال مدريد عن اللعب؟

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-15T13:35:10+0000
كورونا تدخل غرفة ملابس الفريق الملكي.. هل تُوقِف ريال مدريد عن اللعب؟

شفق نيوز / أعلن ريال مدريد رسميًا، يوم الأربعاء، اكتشاف حالتي إصابة بكورونا بين لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وذلك قبل ثلاثة أيام فقط من مواجهة نادي قادش لحساب الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن يستقبل الفريق الملكي، نظيره قادش، يوم الأحد المقبل، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مباريات الجولة 18 لليجا.

وأصدر ريال مدريد بيانًا عبر موقعه الرسمي، ذكر فيه أن "فحوصات كورونا، للاعبين مارسيلو ولوكا مودريتش، أثبتت إصابتهما بالفيروس، لذا تقرر إبعادهما عن صفوف الفريق والتزامهما بالحجر والتباعد لحين تحسن حلتهما".

ولم يصدر الاتحاد الإسباني، أو رابطة الدوري أي قرار حتى اللحظة حول ما إذا كانت ستجرى مباراة ريال مدريد المقبلة أم تؤجل.

ومن المقرر أن يغيب اللاعبان عن مواجهة قادش المقبلة في الليجا، علمًا بأن مودريتش من العناصر الأساسية في كتيبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بينما يشارك مارسيلو على فترات متباعدة.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليجا، بفارق 8 نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني، و18 نقطة عن غريمه التقليدي نادي برشلونة.

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