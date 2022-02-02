كورونا تحجر 6 من أسود الرافدين في لبنان

شفق نيوز / أكد المنسق الإعلامي للمنتخب العراقي لكرة القدم، محمد عماد، يوم الأربعاء، ان ستة من وفد المنتخب بقوا في لبنان بسبب الحجر الصحي.

وقال عماد، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد كلفه بالبقاء مع ستة من وفد المنتخب الوطني لكرة القدم، كونهم مازالوا مصابين بفيروس كورونا، ويخضعون للحجر الصحي".

وأضاف أن الستة هم "اللاعبين ميثم جبار وعلاء عباس، فرانس ضياء، والإداري زياد عبد الرحمن، والمحاسب مصطفى خالد، والمدرب المساعد رزاق فرحان".

وأكد عماد، أن "نتائج فحوصات اللاعب حسن رائد ومصور المنتخب محمد العزاوي، ظهرت سلبية، وسمح لهم بالعودة مع الوفد إلى العراق"، مشيراً إلى أن "يوم غد أو بعده ستتم عودة باقي الوفد، مع أخذ الاحتياطات ليتسنى لنا نقلهم إلى العراق".

وكان المنتخب الوطني قد تعادل مع نظيره اللبناني، أمس بهدف واحد لكل منهما ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.