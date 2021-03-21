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كورونا تبعد مساعد مدرب المنتخب العراقي من الوفد المتوجه لاوزبكستان غدا

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-21T11:43:21+0000
كورونا تبعد مساعد مدرب المنتخب العراقي من الوفد المتوجه لاوزبكستان غدا

شفق نيوز/ افاد باسل كوركيس المدير الإداري للمنتخب العراقي لكرة القدم، يوم الاحد، بان الفحوصات والمسحة الطبية للمنتخب أثبتت إصابة المدرب المساعد رحيم حميد بفايروس كورونا.

وقال كوركيس لوكالة شفق نيوز؛ ان المسحات اليوم أثبتت اصابة رحيم حميد بالفيروس وتم إبعاد اسمه عن الوفد المغادر لطشقند.

وأضاف كوركيس؛ أن المدرب كاتنيتش قرر إبعاد اللاعب سعد ناطق عن تشكيلة المنتخب بعد تأثره بإصابته في الرأس خلال مباراة الشرطة ونفط الوسط جرت أمس ضمن منافسات الجولة 25 لدوري الكرة .

وبين الفحوصات الطبية أثبتت اصابة راسه بارتجاج بسيط سيتعافى خلال اربع الى خمسة ايام.

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