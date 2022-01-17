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كورونا تبعد احمد ياسين عن قائمة المنتخب العراقي وبيتروفيتش يختار بديلاً

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-17T13:50:31+0000
كورونا تبعد احمد ياسين عن قائمة المنتخب العراقي وبيتروفيتش يختار بديلاً

شفق تيوز/ استدعى مدرب المنتخب العراقي زيليكو بتروفيتش، يوم الإثنين، لاعب نادي القوة الجوية حسين جبار الى قائمة المنتخبِ بعد تعذر اللاعب أحمد ياسين من التواجد مع المنتخب جراء اصابته بفيروس كورونا.

وتسببت إصابة احمد ياسين بمنعه من السفر والالتحاقِ بالمعسكر التدريبي المقام في بغداد، وخوض المباراة الودية أمام أوغندا في الحادي والعشرين من الشهر الحالي.

وأوضحت المسحةُ، التي أجراها ياسين، إصابته بفيروس كورونا، وبالتالي سيغيب عن التواجد في فترة المعسكر والمباراتين المقبلتين أمام منتخبي إيران ولبنان.

ويباشر المنتخب العراقي اليوم تدريباته بمعسكر مغلق في العاصمة بغداد استعدادا لخوض مباراة أوغندا الودية، وستتضح القائمة النهائيّة في الثاني والعشرين من الشهر الحالي ، وتحضيراً لإكمال مباريات تصفيات كأس العالم.

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