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كورنا يضرب ودية العراق ونيبال

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-13T20:09:52+0000
كورنا يضرب ودية العراق ونيبال

شفق نيو/ أفاد شامل كامل نائب رئيس الهيئة التطبيعية، يوم الخميس، بأن منتخب نيبال اعتذر عن المجيء الى البصرة وخوض لقائه الودي امام المنتخب الوطني العراقي.

وقال كامل لوكالة شفق نيوز، إن "التطبيعية تسلمت اعتذاراً رسمياً من الاتحاد النيبالي لكرة القدم يؤكد فيه اعتذاره عن خوض لقاء ودي سبق وان تم الاتفاق على اقامته في البصرة نهاية الشهر الحالي"، مبينا ان "سبب الاعتذار يتمثل في تفشي فيروس كورونا في نيبال".

وأضاف ان "المنتخب الوطني سيقتصر على اجراء لقاء ودي واحد في البصرة امام منتخب طاجكستان في الرابع والعشرين من الشهر الحالي".

واوضح كامل ان "المنتخب سيتوجه الى البصرة للدخول بمعسكر تدريبي هناك يبدا في الثامن عشر من الشهر الحالي يتخلله لقاء ودي امام طاجكستان، بعد اعتذار نيبال في وقت حرج ولن نتمكن من الاتفاق مع منتخب اخر لضيق الوقت".

ويخوض المنتخب العراقي خلال المعسكر الذي سيقام في محافظة البصرة يوم 18 من هذا الشهر مباراة ودية ، امام نظيره منتخب طاجيكستان في الرابع والعشرين من الشهر المقبل على ملعب البصرة الدولي ،  قبل التوجه إلى البحرين لخوض مباريات التصفيات الآسيوية المزدوجة للمجموعة الثالثة.

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