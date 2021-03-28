سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

كوركيس: كاتانيتش يبدي ارتياحه لتجمع اللاعبين ويؤكد استعداد المنتخب للقاء اوزبكستان غدا

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-28T08:57:56+0000
كوركيس: كاتانيتش يبدي ارتياحه لتجمع اللاعبين ويؤكد استعداد المنتخب للقاء اوزبكستان غدا

شفق نيوز/ ينهي المنتخب العراقي لكرة القدم، عصر اليوم الأحد، الوحدة التدريبية الاخيرة على ملعب لوكوموتيف طشقند تحضيراً لمواجهة المنتخب الاوزبكي يوم غد الاثنين ضمن تحضيراته للتصفيات الآسيوية المزدوجة.

وقال باسل كوركيس المدير الاداري للمنتخب الوطني باتصال هاتفي أجرته وكالة شفق نيوز؛ إن "مدرب منتخبنا الوطني كاتانيتش ابدى ارتياحه لتجمع المنتخب في طشقند"، مشيرا الى ان "الفريق جاهز للقاء المرتقب".

واكد كوركيس، ان "كاتانيتش يعد المعسكر التدريبي وتجمع الفريق في طاشقند فرصة جيدة للتعرف على اللاعبين عن قرب وتكليفهم بالواجبات التي المناطة بهم، لاسيما اللاعبين الشباب الذين يتوسم بهم مستقبلا جيدا للمرة العراقية".

وأشار الى أن "لاعبي الفريق يتمتعون بمعنويات عالية ولا يشكو أي منهم من إصابة.

ومن الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، سيواجه يوم غد منتخب اوزبكستان وديا في طشقند بتمام الساعة الرابعة عصرا.

related

كاتانيتش يتطلع لاختبار وجوه شابة لودية الإمارات

Date: 2021-01-12 07:59:51
كاتانيتش يتطلع لاختبار وجوه شابة لودية الإمارات

كاتانيتش يحسم مصير حسين علي مع المنتخب و"لا يعرف" مسرب التشكيلة

Date: 2019-11-30 10:47:11
كاتانيتش يحسم مصير حسين علي مع المنتخب و"لا يعرف" مسرب التشكيلة

اعتذار مفاجئ لمهاجم المنتخب العراقي والاتحاد "مصدوم"

Date: 2019-09-30 17:38:08
اعتذار مفاجئ لمهاجم المنتخب العراقي والاتحاد "مصدوم"

كاتانيتش يعتذر لطاجكستان وجيبوتي

Date: 2021-02-25 07:09:06
كاتانيتش يعتذر لطاجكستان وجيبوتي

كاتانيتش يعول على "واقعية كبيرة" بلقاء ايران ويكشف اختلاف اللعب بالبصرة

Date: 2019-11-13 14:12:54
كاتانيتش يعول على "واقعية كبيرة" بلقاء ايران ويكشف اختلاف اللعب بالبصرة

كوركيس: كاتانيش عالج حالات سلبية في المنتخب العراقي تحضيراً لاوزبكستان

Date: 2020-11-17 07:53:14
كوركيس: كاتانيش عالج حالات سلبية في المنتخب العراقي تحضيراً لاوزبكستان

كاتانيتش: لن استغني عن المحترفين وسأمنح جميع اللاعبين فرصة بغرب آسيا

Date: 2019-07-30 23:02:57
كاتانيتش: لن استغني عن المحترفين وسأمنح جميع اللاعبين فرصة بغرب آسيا

كاتانيتش ينسحب من ملعب الخور احتجاجاً على تصرف مدرب الشرطة

Date: 2019-11-25 19:18:29
كاتانيتش ينسحب من ملعب الخور احتجاجاً على تصرف مدرب الشرطة