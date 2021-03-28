كوركيس: كاتانيتش يبدي ارتياحه لتجمع اللاعبين ويؤكد استعداد المنتخب للقاء اوزبكستان غدا

شفق نيوز/ ينهي المنتخب العراقي لكرة القدم، عصر اليوم الأحد، الوحدة التدريبية الاخيرة على ملعب لوكوموتيف طشقند تحضيراً لمواجهة المنتخب الاوزبكي يوم غد الاثنين ضمن تحضيراته للتصفيات الآسيوية المزدوجة.

وقال باسل كوركيس المدير الاداري للمنتخب الوطني باتصال هاتفي أجرته وكالة شفق نيوز؛ إن "مدرب منتخبنا الوطني كاتانيتش ابدى ارتياحه لتجمع المنتخب في طشقند"، مشيرا الى ان "الفريق جاهز للقاء المرتقب".

واكد كوركيس، ان "كاتانيتش يعد المعسكر التدريبي وتجمع الفريق في طاشقند فرصة جيدة للتعرف على اللاعبين عن قرب وتكليفهم بالواجبات التي المناطة بهم، لاسيما اللاعبين الشباب الذين يتوسم بهم مستقبلا جيدا للمرة العراقية".

وأشار الى أن "لاعبي الفريق يتمتعون بمعنويات عالية ولا يشكو أي منهم من إصابة.

ومن الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، سيواجه يوم غد منتخب اوزبكستان وديا في طشقند بتمام الساعة الرابعة عصرا.