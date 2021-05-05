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كوركيس: تشكيلة المنتخب العراقي للتصفيات الأسيوية المزدوجة ستشهد تغييرات

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-05T15:23:20+0000
كوركيس: تشكيلة المنتخب العراقي للتصفيات الأسيوية المزدوجة ستشهد تغييرات

شفق نيوز/ اكد المدير الاداري للمنتخب العراقي لكرة القدم، باسل كوركيس، يوم الأربعاء، ان مدرب المنتخب كاتنيتش متواجد حالياً في اربيل يخطط لبرنامج اعداد المنتخب الخاص بالتصفيات الاسيوية المزدوجة.

وقال كوركيس لوكالة شفق نيوز، إن المنتخب العراقي سيلاقي منتخب كمبوديا في اولى مواجهاته المزدوجة في الثالث من شهر حزيران المقبل.

واضاف ان كاتنيتش حسم موعد تجمع لاعبي المنتخب الوطني في الثامن عشر من الشهر الجاري في البصرة، حيث سيجري تدريباته في المعسكر التدريبي، مبينا ان تشكيلة المنتخب ستشهد تغييرات وغيابات لبعض اللاعبين لاسباب مختلفة.

واوضح كوركيس ان المعسكر التدريبي يستمر لمدة اسبوع استعدادا لخوض مباراتين تجريبيتين في البصرة.

واشار الى ان المنتخب سيواجه وديا على ملعب البصرة، منتخب طاجكستان في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، ثم منتخب النيبال في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

وختم بالقول ان المنتخب بعد الانتهاء من معسكره وخوض مباراتيه الوديتين سيتوجه الى البحرين للدخول في المنافسات الاسيوية المزدوجة.

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