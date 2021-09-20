كوركيس: باق مع المنتخب ولم ابلغ بالابعاد وهنالك من يخلط الأوراق

شفق نيوز/ اكد المدير الاداري للمنتخب العراقي باسل كوركيس يوم الاثنين، انه باق مع المنتخب بمنصبه ولا صحة لأي ابعاد له كما يشاع في بعض وسائل الإعلام.

وقال باسل كوركيس لوكالة شفق نيوز؛ "انا لم ابلغ من الاتحاد بالابعاد كما انا مجرد جندي اكلف او اعفى من مهمتي متى ما اراد الواجب الوطني ذلك"، مبينا "انا لم اتحمل نتائج المنتخب الايجابية او السلبية كوني لست فنياً وان واجبي هو من تأمين المعسكرات للمنتخب وتهيئة الامور اللوجستية للمنتخب وحجز التذاكر والفنادق والتنسيق بين المدرب والاتحاد فيما يخص إعداد اللاعبين واستدعاء وإبعاد البعض ان احتاج الامر".

ولفت إلى أن "هنالك من يسعى لتشويه صورتي وخلط الأوراق وتحميلي مسؤولية أي اخفاقة بهدف تصفية الحسابات من قبل البعض الذي لايحب الخير لباسل ولا لغيره، على الرغم من انني لم اتسبب بأي أذى لأي أحد ولم اتدخل بأمور الآخرين".

ودعا كوركيس الى "ترك هذه المحاولات التي تعرقل مسيرة المنتخب والالتفات لدعم المنتخب بمهمته الوطنية بغية التأهل لكأس العالم".