كوردية كرمانشاهية تحرز ذهبية الكاراتيه في بطولة التعاون الإسلامي بالسعودية

شفق نيوز- ترجمة خاصة

أحرزت لاعبة الكاراتيه الكوردية من محافظة كرمانشاه في إيران، آتوسا گلشادنژاد، يوم الأربعاء، الميدالية الذهبية في بطولة ألعاب التضامن الإسلامي المقامة حالياً في السعودية، بعد أداءٍ مميز وتفوّقٍ لافت في فئة وزن تحت 61 كيلوغراماً.

وبحسب خبر لوكالة "فارس" الإيرانية، ترجمته وكالة شفق نيوز، فقد تمكنت گلشادنژاد من تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية؛ إذ فازت في مباراتها الأولى على روماؤو روماناتوآ من النيجر بنتيجة 9-1، لتتأهل إلى الدور نصف النهائي حيث تغلّبت على ملك الخلَيدي من السعودية بنتيجة 10-2.

وفي النزال النهائي، واصلت گلشادنژاد تألقها وتفوّقت على وفاء محجوب من تونس بنتيجة 7-4، لتحصد الميدالية الذهبية وتمنح إيران إنجازاً جديداً في منافسات الكاراتيه.

وتقام النسخة السادسة من ألعاب التضامن الإسلامي في العاصمة الرياض بمشاركة أكثر من 3500 رياضي من 57 دولة، خلال الفترة من 6 إلى 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، ويتنافس المشاركون في 25 لعبة رياضية.

يُذكر أن اللاعبة الكوردية آتوسا گلشادنژاد كانت قد فازت سابقاً بالميدالية الذهبية في بطولة آسيا للكاراتيه التي أُقيمت في طشقند – أوزبكستان.