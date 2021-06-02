كوردستان وبغداد يتفقان على خصوصية الأنشطة الرياضية للإقليم في المحافل الدولية

شفق نيوز/ اكد رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني، يوم الاربعاء، ووزير الرياضة والشباب في الحكومة الاتحادية على الارتقاء بالحركة الشبابية والرياضية ومراعاة خصوصية الإقليم في المحافل الدولية.

وقالت حكومة الاقليم في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني استقبل، اليوم، وزير الشباب والرياضة في الحكومة الاتحادية عدنان درجال.

وأوضح البيان أنه جرى التباحث خلال اللقاء، الذي حضره رئيس اللجنة الأولمبية العراقية رعد حمودي، حول واقع المجالين الشبابي والرياضي، مبيناً أنه تمت أيضاً مناقشة سبل تعزيز التعاون بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

كما تم التأكيد، وفق البيان، على أهمية تطوير التنسيق وتعزيز آفاق رحبة من التعاون بين الجهات المعنية في إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في سبيل الارتقاء بالحركة الشبابية والرياضية مع مراعاة خصوصية إقليم كوردستان ومشاركته في الأنشطة الرياضية في المحافل الدولية.