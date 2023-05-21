"كوردستان" تنال فضية بألعاب قوى العراق في البطولة العربية

شفق نيوز / حصد وفد المنتخب العراقي دون 23 سنة، على خمسة أوسمة في اليوم الثاني من منافسات بطولة العرب للرجال والنساء المقامة حاليا في تونس.

وافتتحت اللاعبة كوردستان به مو جمال، جدول الحصاد حيث خطفت الميدالية الفضية في فعالية 100م حواجز، بزمن 14،30 ثانية.

ولحقها أمير صبيح صيهود، بميدالية فضية في فعالية القفز بالعصا (الزانة) بارتفاع 5م.

ثالث الأوسمة أحرزته ديرين بختيار حيث حصلت علي ميدالية برونزية في فعالية 100م حواجز بزمن 14،55 ثانية.

وحقق أمير فالح عبد الواحد الميدالية البرونزية، في فعالية القفز بالعصا (الزانة) بارتفاع 4،85 م.

وخطف سيف رعد عبد الواحد الميدالية البرونزية في فعالية 100م بزمن 1 0،54 ثانية.