كوردستان تقرر اجراء انتخابات الاندية حسب لوائح الاقليم

شفق نيوز/ أكد شاكر احمد سمو مدير عام الرياضة في وزارة الشباب والثقافة في حكومة إقليم كردستان يوم السبت، ان الانتخابات جرت حسب اللوائح الخاصة باندية الاقليم.

وقال سمو لوكالة شفق نيوز؛ "كنا ننتظر إقرار القانون الجديد للاندية في البرلمان العراقي لكنه لم يمرر لنضطر لإجراء الانتخابات وفق لوائح الاندية الرياضية في اقليم كردستان".

وبين "اوعزنا للاندية في الاقليم المباشرة بالانتخابات كي لاتفقد شرعيتها لاسيما بعد انقضاء السنوات الاربعة تقريباً"

واشار الى ان "99 ناديا من كوردستان سيجرون انتخاباتهم حسب ماهو مخطط له كل أربع سنوات وسنعمل على أن تجرى الانتخابات بشكل شفاف وسهل لإتمامها باسرع وقت ووصول الاندية للاستقرار التام".

وكانت لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب المنحل، قد اخفقت في تمرير القانون الجديد للاندية رغم محاولات متكررة بسبب اعتراض شخصيات رياضية على عدد من الفقرات التي وضعتها اللجنة.